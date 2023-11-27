Москвичам предложили помочь накормить птиц

Экологическая акция «Накорми птицу» стартовала в Москве, она продлится до 31 января, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Организаторы акции предлагают москвичам принести еду, домики или кормушки для пернатых в волонтерские окружные центры «Доброе место», структурные подразделения Мосприроды и экоцентры Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Как уточнили в ресурсном центре «Мосволонтер» при госучреждении «Мосприрода», который является организатором акции, каждый желающий может передать угощения для пернатых или кормушку в любой из 10 пунктов сбора либо воспользоваться боксами акции для волонтеров штаба международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

По словам директора ресурсного центра «Мосволонтер» Александра Левита, поддержка зимующих в столице пернатых — важная часть сохранения экологии города.

«Забота о пушистых, четвероногих, пернатых — это одно из важных ежедневных добрых дел волонтеров. Сегодня помощь животным вместе с нами выбирают более 12,8 тыс. человек. Один из самых популярных видов поддержки в зоонаправлении — сбор товаров для животных. Всего с начала 2023 года для подопечных приютов москвичи и волонтеры передали более 17,4 тонны корма, медикаментов и аксессуаров», — рассказал Левит.

В пунктах сбора принимают специализированный корм для птиц, нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, проса, овса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев, нежареный и несоленый арахис, кусочки сухих фруктов и ягод. Кроме того, можно передать кормушки из дерева или из съедобных материалов, например из зерновых смесей и хлебцев.

Организаторы планируют собрать не менее 200 кг угощений для зимующих птиц. Гостинцы, кормушки и домики от жителей столицы помогут пернатым перезимовать.

«Многие виды зимующих птиц с наступлением морозов перемещаются поближе к человеческому жилью в надежде на нашу помощь. Зимняя подкормка может спасти множество пернатых», — рассказала ведущий специалист отдела экологического просвещения и учета животных ГПБУ «Мосприрода» Юлия Чумачева.

При этом она отметила, что еда должна быть полезной и неопасной для здоровья птиц. Также важно, чтобы подкормка была регулярной, в связи с тем, что птицы достаточно быстро привыкают к месту, где их кормят.

«Если, прилетев на место прикорма, пернатое не найдет еды, энергии на дальнейшие поиски пропитания может не хватить», — пояснила она.

В прошлом году в рамках акции «Накорми птицу» горожане передали 210 кг корма — подсолнечные семечки, семена тыквы и льна, специализированные смеси для птиц), а также 200 домиков из дерева и съедобных материалов.