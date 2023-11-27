Врач: гипс может стать причиной неправильно сросшейся кости

Сломанная кость может срастаться неправильно или не срастаться вообще из-за механических причин, одной из которых является гипсовый лангет, не обеспечивший полную фиксацию поврежденной конечности. Об этом в интервью РИАМО рассказал травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Олег Исаев.

«Также мешают восстановлению имеющиеся заболевания. Например, у людей с остеопорозом заживление проходит значительно медленнее. Плохо срастаются кости у пациентов с заболеваниями сосудов ног, с сахарным диабетом, у курильщиков», — продолжил Исаев.

Он добавил, что еще одной причиной неправильного срастания кости может быть нарушение пациентом двигательного режима.

До этого Исаев назвал причину появления вальгусного искривления большого пальца стопы, известного как «шишка» на ноге. По его словам, данная проблема нередко возникает у женщин, часто носящих узкие туфли на высоком каблуке.

Ранее травматолог-ортопед Дарья Черемисова предупреждала, что тяжелые сумки и рюкзаки могут стать реальной причиной для развития серьезных патологий позвоночника и даже привести к его искривлению. Она отметила, что к основным факторам риска относится в том числе неправильное распределение веса на плечи.