Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач назвал причину появления «шишек» на стопах

Травматолог Исаев: шишки на стопах появляются из-за ношения неправильной обуви

close
100%
Depositphotos

Вальгусное искривление большого пальца стопы, известное как «шишка» на ноге, часто возникает из-за ношения тесной обуви. Об этом в интервью РИАМО сообщил травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Олег Исаев. Врач отметил, что данная проблема чаще всего возникает у женщин, часто носящих узкие туфли на высоком каблуке.

Еще одна причина возникновения «шишки», по его словам, — плоскостопие. При этом вальгусная деформация первого пальца стопы сочетается с деформацией второго, третьего и четвертого, добавил специалист.

«Для решения этой проблемы используется остеотомия, направленная на выпрямление и «разгрузку» связочного аппарата пальцев стопы, профилактику образования мозолей и натоптышей. Остеотомия позволяет убрать косметический дефект, избавить от боли и сложности подбора обуви», — рассказал Исаев.

Травматолог-ортопед Дарья Черемисова до этого предупреждала, что тяжелые сумки и рюкзаки могут стать реальной причиной для развития серьезных патологий позвоночника и даже привести к его искривлению. К основным факторам риска, по ее словам, относится в том числе неправильное распределение веса на плечи.

Ранее ортопед рассказала, как помочь школьнику сохранить осанку.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий