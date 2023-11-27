Врач назвал причину появления «шишек» на стопах

Вальгусное искривление большого пальца стопы, известное как «шишка» на ноге, часто возникает из-за ношения тесной обуви. Об этом в интервью РИАМО сообщил травматолог-ортопед «СМ-Клиника» Олег Исаев. Врач отметил, что данная проблема чаще всего возникает у женщин, часто носящих узкие туфли на высоком каблуке.

Еще одна причина возникновения «шишки», по его словам, — плоскостопие. При этом вальгусная деформация первого пальца стопы сочетается с деформацией второго, третьего и четвертого, добавил специалист.

«Для решения этой проблемы используется остеотомия, направленная на выпрямление и «разгрузку» связочного аппарата пальцев стопы, профилактику образования мозолей и натоптышей. Остеотомия позволяет убрать косметический дефект, избавить от боли и сложности подбора обуви», — рассказал Исаев.

Травматолог-ортопед Дарья Черемисова до этого предупреждала, что тяжелые сумки и рюкзаки могут стать реальной причиной для развития серьезных патологий позвоночника и даже привести к его искривлению. К основным факторам риска, по ее словам, относится в том числе неправильное распределение веса на плечи.

Ранее ортопед рассказала, как помочь школьнику сохранить осанку.