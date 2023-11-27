В Киеве из-за шторма самый большой флаг Украины разорвался на две части

На Украине ветер разорвал самый большой флаг государства. Об этом сообщает Страна.ua.

Инцидент произошел в Киеве. Полотно было размещено около монумента Родина-мать. На видео с места произошедшего заметно, что ткань разорвалась на две части: синюю и желтую.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города, накануне флаг приспустили. Несмотря на это, погодные условия все равно повредили ткань.

Полотнище флага в длину составляет 24 метра. Высота флагштока, на котором он установлен, — около 90 метров.

Ранее в центре Одессы пьяный мужчина прилюдно разорвал украинский флаг.