Врач предупредил об опасности частых перекусов

Перекусы действительно предлагаются как «палочка-выручалочка» при дробном питании, однако неспециалисты могут попасть из-за них в ловушку. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил врач общей практики Сергей Алендеев. По его словам, для нормальной работы организма должна действовать взаимосвязь — «голод — сытость». При постоянных перекусах же с аппетитом могут возникнуть проблемы.

«При малом потреблении калорий во время перекуса может возникнуть недоедание. Но есть и обратная ситуация, когда ваш перекус был слишком велик и вы переели. <...> Более того, перекус — это постоянная нагрузка на зубы и весь желудочно-кишечный тракт, ведь вы все время жуете, смущая собственный организм», — отметил Алендеев.

Он подчеркнул, что к диетам с дробным питанием важно относиться с умом и осторожностью.

Доктор Сара Берри, научный сотрудник британской медицинской компании ZOE, до этого предупредила о вреде перекусов перед сном. Прием пищи незадолго до отбоя может вызвать увеличение веса и усиление чувства голода, рассказала специалист.

Наиболее вредны, по ее словам, закуски с высоким содержанием углеводов и сахара — шоколад, печенье, мороженое и хлебобулочные изделия. Если голод перед сном слишком сильный, Берри рекомендует съесть несколько орехов, нежирный йогурт или овощи.

Ранее было обнаружено, что диета без злаков уменьшает боль в суставах и избавляет от усталости.