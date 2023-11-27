В Москве на цифровой киноплатформе можно забронировать локацию для съемок и реквизит

С помощью цифровой киноплатформы можно забронировать локацию для съемок, подобрать оборудование и реквизит, а также подать заявку на грант правительства Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Новый сервис является частью масштабной столичной цифровой экосистемы. Чтобы пользоваться его возможностями, достаточно авторизоваться через учетную запись портала mos.ru. При заполнении заявки данные из личного кабинета подтянутся автоматически, заполнять их вручную не придется», — отметил он.

Собянин добавил, что с момента запуска пилотного режима платформы в конце сентября ее услугами воспользовались уже порядка 400 раз.

«Чтобы представителям киноиндустрии было проще подобрать подходящую площадку для съемок, в киноплатформу встроены 3D-модели и панорамы некоторых объектов из цифрового двойника Москвы. Они позволяют оценить, как выглядит сама локация и что находится вокруг нее. На данный момент эта опция доступна для спортивных объектов. Постепенно ЗD-модели получат и другие кинолокации Москвы, количество которых, к слову, тоже будет постоянно увеличиваться», — добавил мэр.

По его словам, у пользователей платформы также есть возможность забронировать 12 студийных площадок с 83 павильонами и в трех кластерах – Метмаш, кинопарк «Москино» и киностудия им. М. Горького.

«Еще порядка 180 вопросов, решенных с помощью агрегатора, были связаны с арендой оборудования – осветительных приборов, звукового оборудования, подъемников, различных кабелей и дымовых пушек. Каталог же реквизита на платформе активно пополняется реквизитом киносклада «Жар Птица», а в ближайшем будущем будет дополнен реквизитом Киностудии им. М. Горького», — отметил Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что благодаря цифровой платформе индустрия кино получила быстрый и необременительный доступ к съемочной инфраструктуре.