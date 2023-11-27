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Берингово море вышло из берегов и затопило камчатский аэродром

Amur Mash: на Камчатке Берингово море затопило аэродром

В камчатском селе Тиличики затопило аэродром из-за обрушившейся на регион непогоды. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Аэродром в камчатском селе Тиличики возле залива Корфа затопило морской водой, подтопление сняли на видео очевидцы.

На кадрах ролика, который распространился в сети, автор утверждает, что стоит на взлетно-посадочной полосе аэропорта, полностью залитой водой. Рейсы временно приостановлены. Пассажиров, направлявшихся в Петропавловск-Камчатский, планируют доставить на вертолетах Ми-8.

По данным МЧС, вода уже пошла на убыль, авиасообщение будет восстановлено через несколько дней.

Ранее в городе Саки в Крыму тысячи человек остались без электричества из-за непогоды.

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