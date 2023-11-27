Трехлетнюю девочку госпитализировали после падения в смотровую яму в Саратове

В Заводском районе Саратова ребенка госпитализировали после падения в смотровую яму в здании автосервиса. Об этом сообщает портал «Новости Саратова».

Инцидент произошел в здании на Ново-Астраханском шоссе, в медицинское учреждение доставили трехлетнюю девочку после падения с высоты. Состояние пострадавшей врачи оценивают как среднетяжелое.

По предварительной информации, ребенок случайно провалился в смотровую яму в здании СТО. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее шестилетний мальчик упал со второго этажа, показывая приемы тхэквондо.