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Трехлетнюю девочку госпитализировали после падения в смотровую яму в Саратове

В Саратове ребенок упал в смотровую яму в здании автосервиса

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Заводском районе Саратова ребенка госпитализировали после падения в смотровую яму в здании автосервиса. Об этом сообщает портал «Новости Саратова».

Инцидент произошел в здании на Ново-Астраханском шоссе, в медицинское учреждение доставили трехлетнюю девочку после падения с высоты. Состояние пострадавшей врачи оценивают как среднетяжелое.

По предварительной информации, ребенок случайно провалился в смотровую яму в здании СТО. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее шестилетний мальчик упал со второго этажа, показывая приемы тхэквондо.

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