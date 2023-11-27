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Россиянин перепутал краны в бане и облил кипятком семилетнюю дочь, девочка в реанимации

Ural Mash: в ХМАО отец перепутал краны в бане и облил дочь кипятком

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FotograFFF/Shutterstock

В Югорске первоклассница получила ожоги в бане, кипятком ее случайно окатил отец. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в частном доме в Югорске, отец повел в баню семилетнюю дочь, чтобы помыть ребенка. В какой-то момент он перепутал краны с водой и окатил дочь кипятком с ног до головы.

Девочку экстренно доставили в местную больницу, а оттуда бортом санавиации в Сургут, ребенок находится на ИВЛ. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Следственного комитета региона.

Ранее в Новосибирске младенец попал в больницу с ожогами из-за проблем с отоплением.

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