Россиянин перепутал краны в бане и облил кипятком семилетнюю дочь, девочка в реанимации

В Югорске первоклассница получила ожоги в бане, кипятком ее случайно окатил отец. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в частном доме в Югорске, отец повел в баню семилетнюю дочь, чтобы помыть ребенка. В какой-то момент он перепутал краны с водой и окатил дочь кипятком с ног до головы.

Девочку экстренно доставили в местную больницу, а оттуда бортом санавиации в Сургут, ребенок находится на ИВЛ. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Следственного комитета региона.

Ранее в Новосибирске младенец попал в больницу с ожогами из-за проблем с отоплением.