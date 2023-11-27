Более 310 человек эвакуировали из Евпатории и Сакского района Крыма

311 человек, в том числе 43 ребенка, эвакуировали из Евпатории и Сакского района Крыма в связи с непогодой, в двух пунктах временного размещения сейчас находится 71 человек, в том числе 11 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Перекрыто движение на участке автомобильной дороги Саки — Евпатория (перелив через дорожное полотно), организован маршрут объезда», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что повреждения получили кровли трех зданий. Также зафиксированы падения деревьев и повреждение автомобилей. Сейчас их количество уточняется.

Накануне глава администрации города Саки в Крыму Александр Овдиенко сообщил, что из-за непогоды не менее 100 тыс. человек остаются без электричества.

На Крымском полуострове объявлено штормовое предупреждение на 25–27 ноября из-за дождей и сильного ветра, скорость которого может достигать 40 м/с. Более полумиллиона жителей Крыма остались без электроэнергии, а более 200 жителей Евпатории были эвакуированы.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.