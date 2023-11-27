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Росморречфлот подтвердил, что сухогруз под флагом Белиза сел на мель в шторм под Анапой

Росморречфлот: сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель под Анапой

Сухогруз Blue Shark под флагом Белиза выбросило на мель в районе населенного пункта Витязево под Анапой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Росморречфлот.

«Судно находится на мели на ровном киле в непосредственной близости от берега», — указывает Росморречфлот.

По данным капитана судна, на борту находится 21 человек экипажа, граждане Сирии, Египта и Индии.

«Морские спасатели во взаимодействии с МЧС России разрабатывают план аварийно-спасательной операции», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сухогруз Blue Shark, которого выбросило на мель в Краснодарском крае, предварительно, не может получить помощь из-за отсутствия буксиров и плохих погодных условий.

До этого советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что без электричества остались около полумиллиона жителей полуострова. Самыми пострадавшими районами Крыма стали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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