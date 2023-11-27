В Дании заявили, что половина украинцев хочет остаться в стране после окончания конфликта

Половина беженцев (49,5%) с Украины хотят остаться в Дании даже в случае окончания боевых действий на родине. Об этом говорится в сюжете датской телерадиокомпании Danmarks Radio.

Как заявила ведущий автор соответствующего исследования Карен-Инге Карстофт из Копенгагенского университета, на нежелание украинцев возвращаться домой могло сказаться затягивание боевых действий. По ее словам, многие из беженцев с Украины уже успели наладить в Дании новую жизнь.

«Мы видим целую группу, которая обосновалась и пустила корни в обществе», — сказала Карстофт.

Она отметила, что многие из украинцев нашли работу в Дании, устроили детей в местные школы и так далее.

Ранее портал INTERIA Biznes писал, что количество украинцев, проживающих в Польше, сокращается с квартала на квартал.

До этого вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что Будапешт не намерен выдавать Киеву военнообязанных украинских беженцев и передавать данные о них. Каждый прибывающий в Венгрию гражданин Украины, подчеркнул политик, является свободным человеком, и только ему самому решать, оставаться ли за границей или возвращаться на родину.

Ранее американский политик заявила об угрозе пребывания украинских беженцев на Западе.