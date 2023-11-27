Южная Осетия осталась без электроснабжения из-за непогоды

В Южную Осетию в ночь на 27 ноября прекратила поступать электроэнергия из-за сильного ветра в Северной Осетии, республика осталась без электроснабжения. Об этом сообщили ТАСС в ГУП «Энергоресурс — Южная Осетия».

Как отмечает агентство, Южная Осетия полностью обеспечивается электроэнергией за счет линии электропередачи из Северной Осетии.

В компании рассказали, что из-за ураганного ветра в Северной Осетии произошло аварийное отключение линий электропередачи, по которой в Южную Осетию поступает электроэнергия. В результате чего прекратилась подача электричества в республику.

Последствия непогоды в настоящее время устраняются, добавили там.

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