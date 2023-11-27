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Из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуировали людей

Советник Аксенова: из отеля в Евпатории из-за шторма эвакуированы 100 человек

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Depositphotos

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что спасатели эвакуировали гостей и персонал отеля «Рибера» в Евпатории из-за штормового ветра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«100 человек (50 — гостей и 50 — персонал) эвакуированы из отеля «Рибера» в Евпатории. Все люди размещены в других гостиницах», — заявил Крючков.

Он добавил, что есть повреждения курортной инфраструктуры в других районах Крымского полуострова.

Ранее Олег Крючков сообщал, что без электричества остались около полумиллиона жителей полуострова. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский, подчеркнул он.

В Крыму 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохими погодными условиями.

До этого МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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