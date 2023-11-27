В Сочи было восстановлено нарушенное из-за шторма железнодорожное сообщение

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что восстановлено нарушенное из-за шторма железнодорожное сообщение и пострадавших в результате непогоды в городе нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам градоначальника, автомобильные дороги были полностью освобождены от поваленных шквалистым ветром деревьев.

Также восстановлено движение по железной дороге. Аэропорт работает по фактической погоде. В аварийных и восстановительных работах принимают участие свыше 250 человек и более 80 единиц техники.

Мэр поблагодарил за оперативность и слаженную работу спасателей, правоохранителей и коммунальные службы.

Копайгородский подчеркнул, что пострадавших в городе в результате стихийного бедствия нет. При этом он отметил, штормовое предупреждение в Сочи сохранятся до конца суток 27 ноября.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды, вызванной штормом, в Сочи упали деревья на железнодорожные пути.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.