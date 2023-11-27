Губернатор Севастополя заявил, что пик шторма еще впереди

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что пик шторма в городе еще впереди. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ночью может быть минусовая температура, поэтому начинаем подсыпать дороги в самых трудных местах», — заявил чиновник.

Он также призвал местных жителей оставаться в своих домах.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что без электричества остались около полумиллиона жителей полуострова. Самыми пострадавшими районами Крыма являются Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский, подчеркнул он.

В Крыму 27 ноября объявили выходным днем в связи с плохими погодными условиями.

До этого МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.