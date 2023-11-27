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Стена упала на припаркованные автомобили в Севастополе

В Севастополе из-за наводнения, вызванного штормом, стена упала на машины

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TheObjective_es/Twitter

Стена упала на припаркованные автомобили в Севастополе. Об этом сообщает МК и публикует кадры с места событий.

О пострадавших в связи с инцидентом не сообщается.

Сейчас в Крыму бушует ураган, в соцсетях его уже прозвали «штормом века». Непогода также пришла в соседние регионы.

Евпаторию катастрофически затопило. Как пишет «MK», люди стоят на крышах домов в Евпатории и сигнализируют спасателям фонариками в телефонах.

Штормовое предупреждение действует на всей территории Крымского полуострова и Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, приходится на период с 21:00 до полуночи. Все службы экстренной помощи находятся в полной готовности.

Свыше 200 жителей Евпатории эвакуировали из своих домов из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

По его словам, по состоянию на 23:20 на территории городского округа Евпатория развернуто пять пунктов временного размещения (ПВР).

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

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Шторм в Крыму
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