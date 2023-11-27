Росавиация и ОрВД усилили мониторинг за аэропортами из-за непогоды в ЦФО

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые ожидаются 26-27 ноября в Центральном федеральном округе, Росавиация и Госкорпорация по организации воздушного движения (ОрВД) усилили контроль за деятельностью аэропортов и авиакомпаний. Представитель ведомства сообщил РИА Новости, что аэропорты уже обеспечены необходимыми ресурсами и возможностями для обслуживания воздушных судов в сложных метеорологических условиях.

В случае задержек рейсов, пассажиры должны быть обслужены согласно Федеральным авиационным правилам, которые предусматривают предоставление напитков и питания, а также организацию размещения в гостинице в случае задержки рейса.

Штормовое предупреждение действует на всей территории Крымского полуострова и Кубани. Пик непогоды, по данным специалистов, приходится на период с 21:00 до полуночи. Все службы экстренной помощи находятся в полной готовности.

Свыше 200 жителей Евпатории эвакуировали из своих домов из-за непогоды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев.

По его словам, по состоянию на 23:20 на территории городского округа Евпатория развернуто пять пунктов временного размещения (ПВР).

Накануне МЧС объявляло штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Симферополе на период 25-27 ноября 2023 года. 26 и 27 ноября ожидалось усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.