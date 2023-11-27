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Россиянам объяснили, почему нельзя пренебрегать постельным режимом во время простуды

Врач Мифтахова: несоблюдение постельного режима повышает риск осложнений ОРВИ

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Shutterstock

Ни одно лечение не обходится без лечебно-охранительного режима. Было замечено, что те люди, которые больше спали и не трудились во время болезни, выздоравливали быстрее и реже получали осложнения. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова.

«Постельный режим — один из видов лечебно-охранительного режима, это первое, что назначает врач при ОРВИ с лихорадкой наряду с симптоматическим лечением. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в это время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения. Несоблюдение режима покоя во время гриппа и ОРВИ повышает риск развития осложнений как основного заболевания (гайморит, пневмония, отит, бронхит, ангина), так и сопутствующих заболеваний (ухудшение течения сердечно-сосудистых заболеваний)», — объяснила врач.

Кроме того, соблюдение режима во время ОРВИ предотвращает распространение вирусной инфекции.

«При неосложненном ОРВИ изоляция необходима первые 5-7 дней. При нормализации самочувствия и температуры можно возвращаться в коллектив. При осложненном ОРВИ сроки изоляции определяются длительностью терапии и исчезновением основных симптомов. Остаточные явления (остаточный кашель, насморк) могут длиться до 4 недель, это не повод оставаться дома, так как выделения вируса в этот период уже не происходит», — подчеркнула медик.

Терапевт также отметила, что в период постельного режима происходит дезадаптация физической формы, и после возвращения к привычной нагрузке может возникнуть одышка, учащенное сердцебиение, потливость, слабость.

«Поэтому адекватная ранняя физическая активация может помочь нивелировать эти симптомы. Начинать необходимо с горизонтальной активности (сидячий велосипед, упражнения на коврике), и только потом, со временем, вертикализироваться. Когда можно возвращаться к тренировкам в зале? Как правило, после ОРИ легкого течения к привычной физической активности можно возвращаться через 3-5 дней от выздоровления, после ОРВИ тяжелого течения с лихорадкой может понадобится до 3 недель», — резюмировала она.

Ранее в Депздраве перечислили причины затяжного течения ОРВИ в России.

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