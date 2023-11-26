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Открытое горение ликвидировали на тракторном заводе в Челябинске

МЧС: открытое горение трансформатора ликвидировали на заводе в Челябинске

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Телеграм-канал «МЧС Челябинской области»

Открытое горение трансформатора ликвидировали на предприятии в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Открытое горение ликвидировано», — уточнили в ведомстве.

В МЧС уточнили, что сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона продолжают тушить возгорание на трансформаторной подстанции, которая расположена на территории предприятия на проспекте Ленина. В ведомстве отметили, что происходит горение масляного трансформатора на площади 40 кв. м, не уточнив название завода. По информации спасателей, на месте работают четыре автоцистерны от МЧС и две от предприятия.

До этого о том, что сильный пожар вспыхнул на Челябинском тракторном заводе сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, возгоранию предшествовал взрыв трансформатора.

Информация о пострадавших на данный момент отсутствует. Горожане опасаются, что происшествие в Челябинске может стать причиной перебоев с подачей электричества.

Ранее в Подмосковье произошло отключение света из-за пожара на электроподстанции.

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