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В День матери в Музее Победы поздравили мам и жен участников СВО

Матерям и женам участников СВО выразили благодарность в Музее Победы

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Екатерина Штукина/РИА Новости

В День матери в Зале Славы Музея Победы уполномоченный по правам ребенка в Московской области, координатор женского движения «Единая Россия» Московской области Ксения Мишонова провела встречу с мамами и женами участников СВО, сообщается в Telegram-канале Музея Победы.

«Мы благодарны Музею Победы, что он нас принял в этот день и позволил нам здесь организовать площадку, для того чтобы мы вас поблагодарили за ваш труд, за ваше доброе сердце, чтобы мы вас наградили почетными грамотами и оставили след о сегодняшнем дне в вашей жизни», — сказала она.

Отмечается, что участники мероприятия получили благодарственные письма регионального отделения партии «Единая Россия» и лично от депутата Госдумы РФ Жанны Рябцевой. Также гости увидели 3D-инсталляцию «Дорога к Победе» и посетили экскурсию по иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа».

Кроме того, в Музее Победы выступили артисты Студии при Академическом ансамбле песни и пляски войск нацгвардии РФ. Мероприятие прошло в рамках Всероссийского патриотического конкурса «Журавли Победы».

«Перед посетителями выступили оркестр и солисты — Дмитрий Ивашин, Анастасия Крестьянинова, Диана Вакулова, Валерия Янковская, Ольга Зимина. Программа «Я лечу над Россией» была составлена из музыкальных, вокальных и хореографических номеров», — говорится в сообщении.

Также Музей Победы приготовил разнообразную программу, в которую вошли мастер-классы, концерт оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова, бесплатные экскурсии «Бессмертный подвиг матери» и показ фильма «Мать».

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