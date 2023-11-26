Швейцария выделит более €3 млн на инициативу «Зерно из Украины». Об этом сообщили на странице посольства страны в Украине в соцсети Х (ранее Twitter).

«Во время саммита по продовольственной безопасности в Киеве президент Швейцарии Ален Берсе объявил, что <…> сделает свой вклад в помощь пострадавшим», — отметили в сообщении.

По данным диппредставительства, Швейцария перечислит деньги во Всемирную продовольственную программу.

25 ноября стало известно, что Запад предоставит Киеву корабли для охраны судов в Черном море. Президент Украины Владимир Зеленский счел создание альтернативного зернового коридора без участия Москвы одним из своих главных достижений в 2023 году.

Накануне Швейцария объявила в выделении Украине более $110 млн на гуманитарное разминирование. По мнению Берсе, это имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности.

Ранее Финляндия обещала направить €3 млн на помощь ООН с экспортом украинского зерна.