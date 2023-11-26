В Рунете в День матери появился на песню «Довоюй, родной»

Комитет семей воинов Отечества в День матери опубликовал в своем Telegram-канале клип на песню «Довоюй, родной», в съемка которого приняли участие жены и матери бойцов СВО.

«Довоюй, родной» — это гимн всех матерей, жен, сестер и дочерей, чьи дети, мужья, братья и отцы бьются за нашу Родину. В клипе снялись жены и матери бойцов, защищающих нашу страну на передовой. Они знают, как это трудно, когда сердце требует только одного», — говорится в сообщении.

Отмечается, что песня на стихи Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме «Особо важное задание» в 1980 году.

«Посвященная Великой Отечественной войне, она и сейчас пробирает до слез и откликается пронзительным нервом эпохи в сердце каждой женщины. В День матери мы желаем всем, кто ждет своих родных с фронта, победы и возвращения родных живыми», — говорится в сообщении.

Как уточняется в Telegram-канале, клип был создан Тимуром Ведерниковым в рамках проекта «Музыка вместе» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комитета семей воинов Отечества.