В Париже задержали ультраправых активистов за граффити со свастикой

В Париже задержали 13 ультраправых активистов за распространение символа свастики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Отмечается, что среди задержанных семеро были занесены в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности. В момент задержания они наносили граффити свастики на дороге в 17-м округе Парижа.

После начала войны Израиля и ХАМАС глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал, что в стране были зарегистрированы 857 актов антисемитизма.

До этого полиция ФРГ сообщила о случаях нанесения шестиконечных звезд на дома евреев.

Правоохранители уточнили, что шестиконечные звезды нанесли на дома на прошлой неделе. Служба госбезопасности начала расследование инцидентов, но на след подозреваемых пока не напали.

21 сентября в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.

Ранее ультраправые попытались осквернить памятник советским солдатам в Будапеште.