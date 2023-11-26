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Давка на фестивале в Индии привела к гибели четырех человек

Press Trust of India: четырех студентов задавили насмерть на фестивале в Индии

Давка на университетском фестивале в Индии привела к гибели четырех студентов в городе Кочи. Об этом сообщает Press Trust of India.

Ранения получили еще 60 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Всего в мероприятии участвовали около тысячи человек. Давка возникла в тот момент, когда следившие за выступлением приглашенных артистов с улицы участники фестиваля одновременно попытались подняться по лестнице в зрительный зал после внезапно начавшегося ливня.

До этого два человека пострадали в давке во время продажи билетов на балет «Щелкунчик».

Как рассказала одна из стоящих в очереди, она подъехала к кассам еще в 6 утра, а вечером после работы ее сменила мама. По словам девушки, «это все ради мечты — посмотреть балет на музыку Чайковского перед самым Новым годом».

Большой театр покажет первого в этом году «Щелкунчика» 23 декабря. Билеты стоили от 1,5 до 20 тысяч рублей, по одному паспорту можно купить только один или два билета.

Ранее в Узбекистане произошла давка на концерте Jah Khalib.

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