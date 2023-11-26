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Россиянин нашел чужую карту и пошел делать ставки на спорт

В Самаре мужчина нашел чужую карту и потратил деньги на ставки

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Depositphotos

Самарские полицейские задержали местного жителя, который украл чужую банковскую карту и потратил деньги на свое усмотрение. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Самара».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Самары, женщина сообщила, что с ее банковской карты пропали 25 тысяч рублей, никаких платежей и покупок она не совершала.

Полицейские выяснили, что карту использовали в различных магазинах и букмекерских конторах. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность вора.

Им оказался 51-летний самарец. Когда его задержали, он рассказал, что нашел чужую карту на улице Волгина. Он расплатился ей за продукты и одежду, а также сделал ставки на спорт.

Ранее восьмиклассница несколько месяцев воровала деньги с карты матери.

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