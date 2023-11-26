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На западе Москвы произошло сильное задымление

360tv: в Москве в районе улицы Мосфильмовской заметили сильное задымление

Сильное задымление заметили в районе улицы Мосфильмовской, расположенной в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале 360tv.

Материал дополнен видеозаписью, сделанной на месте событий. На кадрах видно, как над многоэтажными зданиями поднимаются густые клубы дыма.

Позже пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что в районе дома №43/40 по улице Мосфильмовской произошло возгорание электропроводки. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в заявлении.

Также представители ведомства добавили, что движение транспорта в районе возгорания полностью перекрыто. В связи с этим сотрудники департамента рекомендовали жителям столицы выбирать альтернативные маршруты при планировании поездок.

24 ноября на электрической подстанции «Чагино», которая находится на юго-востоке Москвы, загорелся трансформатор. Пламя распространилось на площади 200 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар начался из-за короткого замыкания. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье произошло отключение света из-за пожара на электроподстанции.

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