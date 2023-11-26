Три столичных аэропорта временно остановили вылеты и прилеты

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево на время остановили вылеты и прилеты самолетов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса отслеживания полетов Flightradar24.com и онлайн-табло воздушных гаваней.

Согласно информации ТАСС, во Внуково в зоне ожидания сейчас находятся два пассажирских лайнера, девять авиарейсов задерживаются. В Домодедово задержали три рейса и столько же отменили. В Шереметьево задерживаются три авиарейса.

Незадолго до этого столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в Москве ночью 26 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили массовую атаку беспилотников в районе Наро-Фоминска и Одинцовского городского округа. Позднее градоначальник заявил еще об одном сбитом под Москвой украинском беспилотнике, попытка атаки произошла в городском округе Подольск. Спустя некоторое время Собянин заявил, что еще одна атака беспилотников ВСУ на Москву была успешно отбита — один из БПЛА сбит в небе над Раменским.

Ранее в аэропортах Москвы задержали десятки рейсов.