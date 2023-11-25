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Автомобиль миротворцев ООН в Ливане обстреляли израильские военные

Миротворцы ООН в Ливане заявили, что израильские войска обстреляли их патруль

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Временные силы ООН в Ливане сообщили, что их патруль был обстрелян израильской армией. Об этом говорится в заявлении миротворцев в социальной сети X (бывший Twitter).

«Сегодня около 12 часов дня патруль Временны[ силы ООН в Ливане подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в окрестностях Айтаруна на юге Ливана», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела миротворцы не пострадали, при этом само транспортное средство было повреждено.

Также силы ООН осудили действия ЦАХАЛ и отметили ответственность сторон за защиту миротворцев.

До этого сообщалось, что военные Израиля смогли сбить ракету класса «земля — воздух», которая была выпущена со стороны Ливана. Отмечается, что израильские военные не смогли попасть по беспилотнику и он смог продолжить миссию. Однако после этого Израиль поднял в небо самолеты и нанес удар по инфраструктуре движения «Хезболла».

Ранее США сообщили Ирану о нежелании разжигать конфликт в Газе.

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