Названа причина падения башенного крана в Подмосковье

Перегрузка могла стать причиной падения башенного крана в подмосковном Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, опрокидывание на бок крановой установки произошло из-за возможной перегрузки при перемещении груза», — заявили там.

Во время инцидента пострадал крановщик. Также повреждения получило административное здание теплоэлектроцентрали. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

По данным МЧС, кран при падении повредил кровлю и фасад котельной, что не нарушило ее работоспособность. На кадрах, опубликованных в сети, было видно, что кран резко заваливается на бок и стремительно падает.

В сентябре сообщалось, что рабочий упал в металлическую емкость на стройке, расположенной в районе Восточное Дегунино в Москве.

Ранее в Грозном во время урагана рухнул строительный кран с рабочим в кабине.