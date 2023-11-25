В Киеве объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Киеве и области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

До этого сирены прозвучали в Сумской области.

Утром 25 ноября в Соломенском районе Киева произошел пожар на площади 100 квадратных метров. В ночь на воскресенье местные СМИ неоднократно сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны в Киеве, а также о перебоях со светом.

24 ноября в городе Николаев Николаевской области произошел взрыв.

19 ноября сообщалось о взрывах в Киеве. В 23:46 мск того дня в городе была объявлена воздушная тревога. В 00:30 мск ее отменили. Но уже через пять минут сирены прозвучали вновь.

14 ноября пожар произошел на Радиорынке в Киеве.

Ранее на Украине рассказали, чем стране грозит возможный взрыв на Запорожской атомной электростанции (АЭС).