В Нижегородской области опрокинулся рейсовый автобус

В Нижегородской области на трассе М-7 опрокинулся рейсовый автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости NN.RU».

Как сообщил источник в экстренных службах, автобус следовал по маршруту Муром — Нижний Новгород. Неподалеку от Володарска водитель не справился с управлением и автобус опрокинуло на бок.

По данным информационного ресурса, в салоне находились 11 пассажиров. Уточняется, что они не пострадали и самостоятельно добрались до пункта назначения попутным транспортом.

Утром 25 ноября пресс-служба управления МВД России по Калужской области сообщала об аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля. Согласно имеющейся информации, ДТП произошло в 10:00 (совпадает с мск) на трассе Малоярославец — Боровск. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с автобусом. При этом последний из-за столкновения съехал в кювет.

Позднее сообщалось о девяти пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса. По данным УМВД по Калужской области, пострадали шесть несовершеннолетних и трое сопровождавших их взрослых.

Ранее грузовик в Москве врезался в столб, который задел пассажирский автобус.