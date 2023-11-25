Под Калугой в аварии с экскурсионным автобусом пострадали семь детей

Экскурсионный автобус с детьми попал в аварию вблизи деревни Уваровское, расположенной в Боровском районе Калужской области. В результате ДТП травмы получили семеро несовершеннолетних, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Изначально сообщалось о шести пострадавших детях, однако позже их количество увеличилось. По данным агентства, у детей диагностированы легкие ссадины и ушибы.

«Они оперативно доставлены в больницу», — уточнили в пресс-службе администрации Калужской области.

Представители властей добавили, что травмы также получил один взрослый. Его доставили в больницу с легкими ссадинами.

Утром 25 ноября пресс-служба управления МВД России по Калужской области сообщила об аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля. Согласно имеющейся информации, ДТП произошло в 10:00 (совпадает с мск) на трассе Малоярославец — Боровск.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с автобусом. При этом последний из-за столкновения съехал в кювет, уточнили в ведомстве.

Согласно информации регионального управления МВД, в результате аварии водитель легковой машины получил серьезные травмы и погиб на месте. В настоящее время сотрудники оперативных служб устанавливают точные причины произошедшего.

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