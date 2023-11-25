Пенсионерка может попасть под суд из-за придуманной ее зятем схемы получения жилья

На Камчатке женщина может стать фигуранткой уголовного дела после попытки ее зятя-полицейского незаконно получить служебную квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

В Вилючинске 36-летний старший инспектор ДПС намеревался получить личное жилье по специальной льготной программе, действующей в Камчатском крае. С этой целью он попросил свою тещу прописать его с женой и двумя детьми в своей квартире.

Однако придуманная мужчиной схема не сработала, и его просто исключили из очереди на получение жилья. Тем не менее инспектор решил довести начатое до конца через суд, в результате чего выяснились все обстоятельства произошедшего.

Теперь теще правоохранителя грозит возбуждение дела по статье «Фиктивная регистрация гражданина РФ в жилом помещении», при этом ее зятя могут привлечь к ответственности за соучастие в преступлении.

Ранее теща скрыла причастность зятя к ИГИЛ (организация запрещена в России) и получила штраф в 60 тыс. рублей.