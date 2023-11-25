Синоптик предупредил об аномальных морозах в ряде регионов России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в регионах Северо-Западного федерального округа в ближайшие дни ожидаются морозы от –19 °C до – 25 °C.

Согласно прогнозу синоптика, аномальное похолодание также придет в Тверскую, Ярославскую области, Приморский, Хабаровский край и на Сахалин. По словам Вильфанда, когда температура воздуха опускается ниже нормы на семь и более градусов зимой, это считается опасным метеорологическим явлением.

Синоптик указал, что с 25 по 27 ноября в Архангельской области температура будет ниже нормы на 13-15 градусов таким образом морозы будут достигать –25 °C. В Мурманской области 26-27 ноября ожидаются морозы до –23 °C, что на 12-13 градусов ниже нормы. Как спрогнозировал Вильфанд, аналогичное похолодание будет в Карелии, Ненецком автономном округе.

По словам синоптика, в Ленинградской области морозы будут достигать от –15 °C до –19 °C с 25 по 27 ноября, что на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

До этого Вильфанд прогнозировал резкое похолодание в шести российских регионах. Синоптик также заявлял, что в январе в Москве и Подмосковье температура воздуха ожидается около нормы, однако погода будет очень изменчивой.

Ранее в Москве из-за сильного снегопада отменили или задержали почти полсотни рейсов.