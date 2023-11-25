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Трехлетний ребенок отравился неизвестным веществом на детской площадке

В Ленобласти ребенок отравился неизвестным веществом во время прогулки с отцом

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FotograFFF/Shutterstock

В Гатчинском районе Ленобласти трехлетний мальчик попал в больницу с отравлением после игр на детской площадке. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и области.

Инцидент произошел в поселке Новый Свет под Гатчиной, трехлетний мальчик находился на детской площадке под присмотром отца. В какой-то момент ребенок подобрал лежавшую на земле бутылку и стал играть с ней.

Спустя некоторое время мальчику стало плохо, он был госпитализирован в детскую больницу с признаками отравления неизвестным веществом, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По факту отравления малолетнего проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Урале двухлетняя девочка вышла из дома без теплой одежды и получила сильное обморожение.

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