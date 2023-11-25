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Убившего Флойда бывшего полицейского ударили ножом в тюрьме

AP: убившего Флойда экс-полицейского Шовина ударили ножом в тюрьме

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Reuters

Бывший полицейский Дерек Шовин, осужденного за убийство темнокожего Джорджа Флойда, ударили ножом в тюрьме в штате Аризона, передает Associated Press (AP), ссылаясь на источники.

Как сообщается, экс-сотрудника правоохранительных органов пырнул ножом другой заключенный.

По информации источников, Шовин получил серьезные ранения. Работники тюрьмы оказали ему первую помощь. После этого Шовина отправили в больницу.

До этого стало известно, что Шовин получил отказ на запрос об апелляции.

В мае 2020 года при подозрении в воровстве Флойда задержал офицер полиции Дерек Шовин, который прижал его коленом к асфальту и не отпускал, пока тот не потерял сознание. Флойд скончался. Эта смерть вызвала волну беспорядков и активизации движения Black Lives Matter! (BLM).

Полицейского Шовина приговорили к 22,5 года лишения свободы, он признал свою вину в превышении должностных полномочий.

Ранее медэксперты назвали другую причину смерти афроамериканца Джорджа Флойда спустя 3 года.

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