Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина бросил бомбу в машину с женой и ребенком из-за ревности

В ЛНР осудят мужчину, бросившего бомбу в машину с женой и ребенком из ревности

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В ЛНР мужчину, который бросил бомбу в машину, где сидели его жена и ребенок, будут судить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елену Марковскую.

Расследование уголовного дела в отношении уроженца города Антрацита завершилось. Мужчину обвиняют по нескольким статьям, в числе которых покушение на расправу с двумя и более лицами.

«Следствием установлено, что между супругами произошел конфликт на почве ревности», — рассказала Марковская, передает агентство.

По версии следствия, после ссоры супругов женщина с малолетней дочерью сели в машину, где также находился ее отец. Мужчина подошел и бросил в салон автомобиля взрывное устройство — в результате детонации произошел пожар. Ребенок получил множественные повреждения.

Ранее ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий