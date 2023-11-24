Мужчина бросил бомбу в машину с женой и ребенком из-за ревности

В ЛНР мужчину, который бросил бомбу в машину, где сидели его жена и ребенок, будут судить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ в ЛНР Елену Марковскую.

Расследование уголовного дела в отношении уроженца города Антрацита завершилось. Мужчину обвиняют по нескольким статьям, в числе которых покушение на расправу с двумя и более лицами.

«Следствием установлено, что между супругами произошел конфликт на почве ревности», — рассказала Марковская, передает агентство.

По версии следствия, после ссоры супругов женщина с малолетней дочерью сели в машину, где также находился ее отец. Мужчина подошел и бросил в салон автомобиля взрывное устройство — в результате детонации произошел пожар. Ребенок получил множественные повреждения.

Ранее ребенок попал в реанимацию с химическими ожогами, проглотив кристаллы марганцовки.