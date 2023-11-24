Стали известны победители премии «Товар года 2023»

В концертном зале «Мир» в Москве 22 ноября прошла 25-я церемония награждения национальной премией «Товар года», которая вручается производителям самых популярных, продаваемых товаров и услуг народного потребления в разных категориях.

Награду в форме золотой звезды получили лидеры продаж, а также компании, представившие новые востребованные товары и услуги, уникальные продукты и инновационные решения.

Участниками премии «Товар года» стали лидеры российского бизнеса, а поздравляли их популярные артисты и известные персоны из разных индустрий. В этом году на церемонии выступили шоу-балет Аллы Духовой «Тодес», Митя Фомин, Алексей Воробьев, Люся Чеботина, Amirchik, Анна Семенович, Алиса Мон, «Блестящие», Дмитрий Колдун, Людмила Соколова, Александр Эгромжан, Кай Метов, KAMAZZ, Наталья Гордиенко, Иракли feat Афродита. Ведущими стали виджеи «МУЗ-ТВ» Настя Негода и Даня Данилевский.

Телевизионная версия премии «Товар года 2023» будет транслироваться 12 и 25 декабря на телеканале «МУЗ-ТВ».

Список победителей опубликован на сайте премии.

Ранее Россия вошла в тройку крупнейших производителей по 10 сырьевым товарам.