С 1 декабря начнут действовать изменения для пользователей «Тройки»

Залоговая стоимость транспортной карты «Тройка» изменится с 1 декабря и составит 150 рублей, кроме того, для пассажиров Московских центральных диаметров с этого дня изменится правило разблокировки карты.

В этом году на 6 направлениях пригородного ж/д сообщения появилась возможность ездить по «Тройке». Пассажиры МЦД с помощью карты могут экономить до 75% в поездках в Московской области. При этом некоторые пассажиры намеренно не оплачивают поездки полностью — они не прикладывают карту к валидатору на выходе со станций и каждый раз покупают новую «Тройку», так как ее цена ниже, чем поездка из Москвы в дальний пригород.

Чтобы остановить подобные действия, Департамент транспорта Москвы поменяет залоговую стоимость «Тройки». С 1 декабря она составит 150 руб.

Кроме того, Дептранс, как и предупреждал заранее, меняет правила разблокировки карты: теперь для этого необходимо будет заплатить 198 рублей (стоимость билета 6 ж/д зон для закрытия незавершенной поездки согласно правилам перевозок).

Добросовестные пассажиры, которые постоянно пользуются своей «Тройкой», — а таких большинство — никаких изменений не заметят.

На диаметрах нужно обязательно прикладывать карту к турникету или валидатору на входе и выходе со станции. Иначе ее заблокируют для проезда на ж/д. Если вашу карту заблокировали, то для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассы.

Развитие билетной системы будет продолжаться. В 2022 году совместно с отечественным заводом МСП «Тройка» полностью переведена на российский чип. Сегодня пассажиры могут оплатить проезд по биометрии без карт и телефона.

Планируется также запуск виртуальной «Тройки», которую можно будет бесплатно использовать в мобильном приложении «Метро Москвы».

По словам директора центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ) Олега Покусаева, билетная система Московского транспорта — одна из лучших в мире.

«Четыре года назад она пришла и на железную дорогу. Сейчас уже на 10 ж/д направлениях есть возможность ездить по карте «Тройка». Это удобно. А пассажирам МЦД оплачивать проезд билетом «Кошелек» еще и выгодно. Также они могут совершать бесплатные пересадки. Это возможно только при соблюдении правила валидации карты на входе и выходе со станции», — отметил эксперт.

При этом он констатировал, что не все пассажиры закрывают поездки. Двойную валидацию чаще игнорируют пассажиры дальнего пригорода. Если поездка не закрыта, карту блокируют. В таком случае пассажир каждый раз покупает новую карту, т.к. ее цена ниже, чем стоимость поездки.

«Изменение правил разблокировки — оптимальное решение для того, чтобы пассажиры ответственно относились к транспортной карте и соблюдали правила оплаты проезда. Теперь выгоднее закрыть поездку на ж/д, чем выбрасывать «Тройку» и покупать новую. Хочу отметить, что большинство пассажиров добросовестно оплачивают проезд, а значит изменения их не коснутся», — заключил Покусаев.