Суд арестовал топ-менеджера РЖД

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает РБК, решение было принято еще 2 ноября. Арест Белянкину назначили на месяц и шесть суток, то есть до 7 декабря 2023 года.

«Ведется разбирательство, подробности не комментируем», — заявили в РЖД.

Обстоятельства дела не раскрываются.

Накануне сообщалось, что директора школы-интерната Дербентский кадетский корпус Аммая Шахбанова задержали по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей. По данным СК, Шахбанов с октября 2022 по сентябрь 2023 года получил от родителей учащихся более 4,1 млн рублей за обучение. Данные средства должны были поступить в бюджет Дербента, однако практически все он присвоил себе.

14 ноября Симоновский суд Москвы вынес приговор предпринимателю Виктору Батурину, которого обвиняли в покушении на мошенничество. Ему дали шесть лет тюрьмы.

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