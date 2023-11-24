Бойцовская собака искусала лицо четырехлетней девочки и откусила палец ее няне

В Подмосковье бойцовская собака искусала лицо четырехлетней девочке и откусила палец ее няне. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичное Одинцово».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 24 ноября в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа. Няня и четырехлетний ребенок шли по улице, когда на них набросилась якобы гулявшая с хозяином собака бойцовской породы.

В результате животное искусало девочке лицо. Няня также получила травмы — собака откусила ей палец и повредила женщине руку.

«Ищем мальчика лет 12, который был свидетелем. Родители пострадавшей девочки очень просят помочь найти мальчика, что бы он рассказал, что он видел. Если мальчику на вид 12 — это может быть от 3 до 7 класса», — рассказали местные активисты, передает Telegram-канал.

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