Директор РАЭК отметил успех российских соцсетей и площадок

В Росси существуют достойные альтернативы зарубежных сервисов, отметил исполнительный директор Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) Сергей Гребенников, комментируя результаты исследования Ассоциации блогеров и агентств про российские приложения, которые остались в плюсе после блокировки TikTok, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Действительно, «ВКонтакте» и Telegram сегодня лидируют среди российских соцсетей. «ВКонтакте» предлагает множество форматов и инструментов как для авторов контента, так и для бизнеса, что особенно важно в условиях блокировки запрещенных соцсетей, где раньше МСБ активно продвигался. Telegram, в свою очередь, тоже развивает новые форматы, такие как сторис, дополнительные опции для премиум-аккаунтов», — отметил Гребенников.

По его словам, в России есть много площадок для разных форматов контента и целевых аудиторий.

«Они пока активно борются за аудиторию, но в любом случае здорово, что у нас есть большое количество альтернатив иностранным платформам», — сказал директор РАЭК.

Также Гребенников отметил, что пользователи готовы идти в новые для себя соцсети ради интересного и уникального контента.

«Блогеры, инфлюенсеры и нишевые медиа создают такой контент. Поэтому площадкам важно привлекать контент-мейкеров с помощью партнерских программ с выгодными условиями монетизации и прозрачными понятными правилами. Привлеченные блогеры приводят за собой своих подписчиков, которые и становятся новой вовлеченной аудиторией платформы», — заключил он.

Ранее Ассоциация блогеров и агентств представила исследование про российские приложения, которые остались в плюсе после блокировки TikTok, Instagram и Facebook.