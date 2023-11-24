Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Директор РАЭК отметил успех российских соцсетей и площадок

Директор РАЭК Гребенников: цифровым площадкам важно привлекать контент-мейкеров

close
100%
Shutterstock

В Росси существуют достойные альтернативы зарубежных сервисов, отметил исполнительный директор Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) Сергей Гребенников, комментируя результаты исследования Ассоциации блогеров и агентств про российские приложения, которые остались в плюсе после блокировки TikTok, Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Действительно, «ВКонтакте» и Telegram сегодня лидируют среди российских соцсетей. «ВКонтакте» предлагает множество форматов и инструментов как для авторов контента, так и для бизнеса, что особенно важно в условиях блокировки запрещенных соцсетей, где раньше МСБ активно продвигался. Telegram, в свою очередь, тоже развивает новые форматы, такие как сторис, дополнительные опции для премиум-аккаунтов», — отметил Гребенников.

По его словам, в России есть много площадок для разных форматов контента и целевых аудиторий.

«Они пока активно борются за аудиторию, но в любом случае здорово, что у нас есть большое количество альтернатив иностранным платформам», — сказал директор РАЭК.

Также Гребенников отметил, что пользователи готовы идти в новые для себя соцсети ради интересного и уникального контента.

«Блогеры, инфлюенсеры и нишевые медиа создают такой контент. Поэтому площадкам важно привлекать контент-мейкеров с помощью партнерских программ с выгодными условиями монетизации и прозрачными понятными правилами. Привлеченные блогеры приводят за собой своих подписчиков, которые и становятся новой вовлеченной аудиторией платформы», — заключил он.

Ранее Ассоциация блогеров и агентств представила исследование про российские приложения, которые остались в плюсе после блокировки TikTok, Instagram и Facebook.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий