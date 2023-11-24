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Депутат Останина предложила проверять заключенных до отправки на СВО

Депутат Останина считает, что заключенных нужно проверять до отправки на СВО

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Не каждый заключенный имеет право на искупление вины путем участия в специальной военной операции (СВО), считает депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. Своим мнением она поделилась с Lenta.ru.

По ее словам, речь здесь идет не только о справедливости, но и о безопасности общества.

«На первоначальном этапе надо смотреть, кто за что привлекался. И понимать, что люди вернутся в социум не через 15 лет, а через год. Готовы ли они? (...) Вернувшись, они чувствуют себя героями, считают, что имеют право на дальнейшие «подвиги», — заявила Останина.

Поводом для подобных высказываний стало помилование осужденного на 22 года колонии строгого режима рецидивиста Дениса Горина, о чем сообщалось 23 ноября. Горин отправился из колонии в зону СВО. В соцсетях он опубликовал фотографию в камуфляжной одежде с нашивкой «Зачебурашим».

Останина выразила возмущение этим фактом, заявив, что «есть статьи, по которым нет срока давности, и это абсолютно правильно».

Парламентарий заявила, что разделяет тревогу людей, когда появляются сообщения, что «на свободу выходят жесточайшие преступники и начинают геройствовать». По мнению депутата, эти люди нуждаются в особом внимании и контроле со стороны правоохранительных органов, невзирая на заслуги и награды, полученные впоследствии на СВО.

В конце ноября бывший сотрудник частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал о встрече с создателем компании Евгением Пригожиным в одной из российских колоний. По словам бойца, бизнесмен прямо объявил арестантам, что большая часть из них не возвратится домой после участия в СВО, зато им будет дарована амнистия.

Ранее в Дагестане судимые бойцы ЧВК «Вагнер» похитили бизнесмена и потребовали огромный выкуп.

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