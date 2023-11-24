Адвокат: вору в законе Шакро Молодому дали меньше, чем грозит Баязитовой и Архаровой

Защита журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой надеется, что суд снизит им сроки наказания при оглашении приговора в понедельник. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» сообщила адвокат Архаровой Елена Федулова. Она привела в пример другую фигурантку дела — пиарщицу Инну Чурилову, которую летом приговорили к условному сроку.

«Закон предусматривает назначить наказание ниже низшего предела, чем предусмотрено данной статьей. Во-первых, мы просили действия переквалифицировать на часть 2 статьи 163. Там нет нижнего предела, она от нуля до семи лет предусматривает. Если даже суд не сочтет возможным переквалифицировать, то есть все законные основания назначить низший предел, как это хотя бы сделали Чуриловой. Она пошла на сделку со следствием, но при досудебном соглашении предусмотрена законом такая вещь, что ей не могут назначить наказание больше, чем половина предусмотренного. И там не было никаких ограничений в другую сторону. То есть суд счел возможным назначить ей наказание в 4 года (ниже низшего предела) и условно. Наверное, потому что она активно способствовала следствию, сотрудничала. Но при наличии абсолютно одинаковых обстоятельств, за которые они привлекаются к ответственности, мы надеемся, что должна быть какая-то соизмеримость», — заявила Федулова.

Адвокат заявила, что считает сроки в 14 и 13 лет, запрошенные гособвинением, абсурдными. Даже криминальному авторитету Шакро Молодому дали меньшее наказание, подчеркнула она.

«Мы все время приводим пример, что Захарию Калашову, всеми признанному Шакро Молодому, дали девять с половиной лет. То есть получается, что Шакро Молодой представляет меньшую общественную опасность, чем Архарова и Баязитова. Вы понимаете абсурд? Я не говорю уже про то, что прокурор в принципе даже по закону не имел права просить больше десяти лет лишения свободы. Потому что были смягчающие обстоятельства, которые не разрешают просить больше, чем две трети», — заключила Федулова.

В пятницу, 24 ноября Басманный суд Москвы должен был вынести приговор журналистке и администратору Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой и пиарщице Ольгу Архаровой. 15 ноября представитель гособвинения потребовал приговорить их к 14 и 13 годам колонии соответственно.

Изначально приговор должен был быть оглашен 20 ноября, однако суд перенес заседание на пятницу. В пятницу суд во второй раз перенес вынесение приговора — на понедельник, 27 ноября. Баязитову завели в зал и сразу вывели.

Ранее глава СПЧ Фадеев попросил генпрокурора РФ проконтролировать дело журналистки Баязитовой.