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Тувинец попытался погасить Вечный огонь в Новосибирске, помочившись на него

Mash: в Новосибирске тувинец справил нужду на Вечный огонь из-за спора

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Depositphotos

В Новосибирске 22-летний тувинец на спор справил нужду на Вечный огонь, чтобы потушить его. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 23 ноября на Монументе славы. Уроженец тувинского Шагонара поспорил с другом, можно ли потушить Вечный огонь, помочившись на него.

Тувинец перешел от слов к делу и в результате оказался задержан. В отношении ранее судимого по статье о наркотиках россиянина возбудили уголовное дело за осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Его отправили в СИЗО.

До этого полиция установила личности жаривших хлеб на Вечном огне в центре Энгельса. Ими оказались подростки 2009 года рождения. Их родителей привлекут к административной ответственности.

Ранее на разбившего кувалдой памятник воинам-освободителям под Ростовом завели уголовное дело.

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