Банда грузин воровала редкие книги Пушкина во Франции и попалась полиции

Во Франции поймали троих граждан Грузии, которые воровали редкие книги писателя Александра Пушкина. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanch.

Следствие придерживается мнения, что задержанные 20 ноября мужчина и две женщины являются членами крупной преступной группировки, которая занимается кражей редких изданий книг русских классиков на территории Европы.

По предварительной оценке следователей, общий ущерб, нанесенный бандой, составил около €440 тысяч — столько стоят похищенные книги. Один из задержанных рассказал сотрудникам правоохранительных органов, что охота за книгами Пушкина началась после запроса от анонимного заказчика.

Ранее во Франции задержали пятерых грузин, совершивших 36 краж менее чем за месяц.