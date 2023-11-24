На очистку воздуха в Московской области направят 800 млн рублей до 2025 года

Расположенный в Видном Московской области завод «Москокс» реализует экопроекты для улучшения качества воздуха. Они помогут снизить количество выбросов и уменьшить неприятные запахи. До 2025 года на эти цели планируется направить более 800 млн рублей, рассказал в интервью «360» управляющий директор «Москокса» Сергей Белан.

В разработанный предприятием план экопроектов включили дополнительные мероприятия по снижению неприятных запахов, рассказал Белан.

«Сейчас «Москокс» обновляет газопровод, по которому перекачивается очищенный газ, образующийся в процессе производства. Планируемый объем вложений — около 135 миллионов рублей», — отметил он, пояснив, что это предотвратит неорганизованные выбросы и уменьшит неприятные запахи.

Помимо этого, «Москокс» модернизирует насосную станцию в отделении сероочистки, чтобы предотвратить протечки, а также капитально ремонтирует коксовые печи. Это тоже нужно для снижения выбросов в воздух.

«В этом году начнем монтировать систему возврата в хранилища паров, образующихся при загрузке в железнодорожные цистерны смолы и бензола», — поделился планами Белан.

Кроме того, в числе запланированных мероприятий – сооружение коллекторной системы сбора выбросов в отделении улавливания, монтаж дополнительного аэротенка биохимочистки, установка беспылевой выдачи кокса и другие.

Напомним, в этом году еще 29 российских городов подключились к реализации проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Так, в 12 из них планируют к 2026 года снизить выбросы загрязняющих веществ минимум на 20% от уровня 2017 года, подробнее – в материале «Газеты.Ru».