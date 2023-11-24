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Названа дата проведения юбилейного Всемирного Русского Народного Собора

Юбилейный Всемирный Русский Народный Собор пройдет 27 и 28 ноября

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Юрий Кавер/РИА «Новости»

27 и 28 ноября состоится юбилейный Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС). Его тема — «Настоящее и будущее Русского мира». В преддверии события Tsargrad.tv провел опрос, посвященный актуальным темам современности, касающимся государственной политики, развития страны и сбережения народа.

В исследовании приняли участие свыше двух тысяч респондентов, представляющих все слои населения России.

Организаторы подчеркивают, что ВРНС — уникальная организация, «создающая смыслы, в соответствии с которыми должно развиваться государство и общество».

Накануне в Великом Новгороде начало работу 88-е отделение Всемирного Русского Народного Собора. Заместитель главы ВРНС Константин Малофеев отметил, что именно на Новгородской земле завершается соборное объединение страны.

Учредительное собрание 88-го регионального отделения ВРНС прошло под председательством митрополита Новгородского и Старорусского Льва. Сопредседателями стали епископ Боровичский и Пестовский Ефрем, замглавы региона Илья Маленко и сенатор Совета Федерации от Новгородской области Сергей Митин.

7 ноября в Майкопе (Республика Адыгея) открылось 82-е по счету отделение ВРНС. 1 ноября 80-е отделение Собора начало работу в Ингушетии.

Ранее Малофеев анонсировал создание при главах регионов Советов по сохранению и укреплению традиционных ценностей.

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