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Россиянам назвали признаки скрытого сахарного диабета

Врач Максимова: сильный аппетит и набор веса могут говорить о сахарном диабете

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Depositphotos

Чрезмерный аппетит, а также необъяснимые набор веса или похудение могут говорить о скрытом сахарном диабете. Об этом рассказала «АиФ» врач-эндокринолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Марина Максимова.

Она обратила внимание, что сахарный диабет считается одной из распространенных патологий. Традиционно для поиска этого заболевания сдают натощак анализ крови на уровень глюкозы. Тем не менее при скрытом диабете этот вид анализа ничего не покажет, потому что глюкоза находится на пике ночью или после еды.

Но вместе с этим о скрытом диабете могут говорить не только изменение аппетита и массы тела. Врачи призвала обратить внимание кровоточивость десен и другие проблемы с зубами, которых раньше не было. Также о диабете сигнализирует ощущение жажды и сухости во рту, особенно когда человек выпивает больше трех литров воды в сутки.

Еще одним признаком диабета может стать медленное заживление ран, постоянная слабость даже после отдыха. Врач посоветовала обратить внимание на снижение чувствительности кожи, потому что при заболевании обычно поражаются мелкие сосуды.

Максимова посоветовала контролировать массу тела, чтобы не развилось ожирение, а также ограничить потребление жирных продуктов, выпечки и сладкого. Врач напомнила о пользе любых физических нагрузок и призвала периодически консультироваться со специалистом и проходить диспансеризацию.

Ранее врачи назвали тип питания, полезный для людей с сахарным диабетом.

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